Nizza lässt klare Tendenz bei Eintracht-Leihe Elye Wahi erkennen

Elye Wahi ist von Eintracht Frankfurt an Nizza verliehen. Der Klub von der Côte d’Azur würde den Stürmer gerne über die laufende Saison hinaus behalten.

Der OGC Nizza hat verlauten lassen, dauerhaft mit Elye Wahi zusammenarbeiten zu wollen. «Es ist noch etwas früh, aber wir würden ihn gerne behalten», erklärt Sportdirektor Florian Maurice der «L’Équipe». «Er ist glücklich, hier zu sein. Das sind Gespräche, die wir am Ende der Saison führen müssen. Das Ziel ist in erster Linie, den Abstieg zu vermeiden.»

Nach einem verkorksten Jahr bei Eintracht Frankfurt liess sich Wahi Anfang Januar nach Nizza verleihen. Dort kommt der Angreifer in neun Spielen auf gute vier Tore und zwei Vorlagen. In Nizza hat er damit offensichtlich mächtig Eindruck hinterlassen.

Eine Kaufoption wurde zwischen der Eintracht und Nizza allerdings nicht abgeschlossen, bisher wurde lediglich eine Leihgebühr in Höhe von 1,5 Millionen Euro fällig. Der Preis wäre im Sommer entsprechend frei verhandelbar. Die Eintracht zahlte zuvor 26 Millionen Euro Ablöse.

Nach 26 von 34 absolvierten spielen hat Nizza 27 Punkte auf dem Konto und belegt Platz 15. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze liegt bei zehn Punkten, Nantes hat allerdings ein Spiel weniger bestritten.