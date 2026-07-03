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Brown ist da

Der FC Bayern bestätigt den fünftteuersten Neuzugang der Klubgeschichte

Autor: | Publiziert: 3 Juli, 2026 14:35
Der FC Bayern bestätigt den fünftteuersten Neuzugang der Klubgeschichte

Der FC Bayern bestätigt den Zuzug von Linksverteidiger Nathaniel Brown.

Der 23-Jährige wechselt für 55 Millionen Euro (inklusive Boni) von Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt nach München und unterschreibt da einen Vertrag bis 2031. Er wird somit zum fünftteuersten Neuzugang der Klubgeschichte.

Brown stand zuletzt mit Deutschland an der WM im Einsatz. Bereits während des Turniers wurde der Deal finalisiert.

«Wir freuen uns sehr, in Nathaniel Brown einen Spieler zum FC Bayern zu holen, der eine rasante Entwicklung genommen hat, trotzdem noch viel Potenzial besitzt und dem die Zukunft gehört. Er hat bei der WM Akzente gesetzt und gezeigt, warum wir uns schon länger mit ihm befasst haben. Er wird unsere Möglichkeiten in der Defensive und im Mittelfeld erweitern», sagt Sportvorstand Max Eberl zum Transfer.

Brown selbst meint: «Der FC Bayern gehört zu den besten Vereinen der Welt. Die Chance, für diesen Klub zu spielen, bedeutet mir unglaublich viel und erfüllt mich mit Stolz. Zudem komme ich aus Bayern, was es noch spezieller macht. Ich habe immer davon geträumt, auf höchstem Niveau um die grössten Titel zu spielen, setze mir die höchsten Ziele und möchte jeden Tag das Maximum aus mir herausholen. Bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich schnell ein super Gefühl. Vor allem Vincent Kompany hat mir gezeigt, wie er mich und meine Entwicklung sieht und mich absolut überzeugt.»

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