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Gespräche nach der WM

Der FC Bayern hat einen Plan zur Vertragsverlängerung mit Harry Kane ausgearbeitet

Autor: | Publiziert: 3 Juli, 2026 11:53
Der FC Bayern hat einen Plan zur Vertragsverlängerung mit Harry Kane ausgearbeitet

Der FC Bayern möchte den bis 2027 gültigen Vertrag mit Harry Kane ausweiten und ist offenbar zu grossen Eingeständnissen bereit.

Der englische Torjäger läuft seit 2023 für die Münchner auf und beweist seither sensationelle Torjägerqualitäten. Auch an der WM glänzt der Kapitän der Three Lions derzeit. Laut Fabrizio Romano haben die Bayern-Verantwortlichen nach der WM bereits Vertragsgespräche mit Kane terminiert.

Dabei seien die Klubverantwortlichen bereit, dem Angreifer „das zu geben, was er möchte“. Es geht dabei wohl um Gehalt und Vertragsdauer. Kane ist bereits jetzt Topverdiener beim deutschen Rekordmeister.

Zuletzt wurde erneut Interesse des FC Barcelona am 32-Jährigen laut. Die Katalanen hatten den Bayern mit Robert Lewandowski schon einmal einen Torjäger ausgespannt. Dasselbe Szenario wollen die Münchner diesmal unbedingt verhindern.

Die Chancen stehen gut: Kane hat schon mehrfach betont, dass er sich mit seiner Familie in München sehr wohlfühlt.

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