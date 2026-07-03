Ein Thuner Profi wechselt nach Mexiko

Der uruguayische Mittelfeldspieler Mathías Tomás wird den FC Thun voraussichtlich verlassen und nach Mexiko wechseln.

Wie der Transferjournalist César Luis Merlo berichtet, zieht es den 25-jährigen Spielmacher zum Puebla FC in die höchste mexikanische Liga. Tomás stiess ursprünglich im Februar 2025 ins Berner Oberland. Dort konnte er allerdings nie richtig reüssieren. In der vergangenen Spielzeit war er nach Zypern zu APOEL Nikosia ausgeliehen, wo er insgesamt 38 Partien bestritt und dabei sieben Treffer und acht Assists markierte.

Trotz dieser durchaus beeindruckenden Werte liegt seine Zukunft nicht mehr in Thun, wo der Vertrag eigentlich noch bis Juni 2027 läuft. In Mexiko soll er demnächst einen Dreijahresvertrag unterzeichnen.

Tomás wäre nach Elmin Rastoder, Leonardo Bertone und Franz-Ethan Meichtry ein weiterer Spieler, der Thun in diesem Sommer verlässt.