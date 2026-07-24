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Thun im Pech: Fixstarter Matthias Kaït fällt lange aus

Autor: | Publiziert: 24 Juli, 2026 09:18
Thun im Pech: Fixstarter Matthias Kaït fällt lange aus

Der FC Thun muss zum Start in die neue Saison auf seinen estnischen Mittelfeldspieler Matthias Kaït verzichten.

Wie die Berner Oberländer am Freitag kommunizieren, hat sich der 27-Jährige wenige Tage vor dem ersten Pflichtspiel in der Champions League-Quali gegen Dinamo Zagreb eine Fussverletzung zugezogen. Untersuchungen hätten nun gezeigt, dass Kaït mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen wird.

Um was für eine Blessur es sich genau handelt, teilt der Schweizer Meister nicht mit. Kaït zählte in der Meistersaison im (defensiven) Mittelfeld zu den Fixstartern.

Die Klubverantwortlichen haben aber rasch reagiert und am Donnerstag mit dem spanisch-schweizerischen Doppelbürger Fabio Saiz aus Yverdon bereits eine Verstärkung für das Mittelfeldzentrum verpflichtet.

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