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Interesse angemeldet

Der FC Thun umgarnt den auf der Insel erprobten Mittelstürmer Victor Adeboyejo

Autor: | Publiziert: 2 Juli, 2026 16:39
Der FC Thun umgarnt den auf der Insel erprobten Mittelstürmer Victor Adeboyejo

Der FC Thun zeigt Interesse am nigerianisch-englischen Mittelstürmer Victor Adeboyejo.

Der 28-Jährige ist auf der Insel äusserst erprobt: Er spielte zwar nie in der Premier League, kam in der zweitklassigen Championship aber bereits zu 58 Partien (5 Tore). In der drittklassigen League One lief er sogar schon 162-mal auf (31 Tore). Der englische Transferexperte Pete O’Rourke berichtet nun, dass sich der FC Thun für die Dienste von Adeboyejo interessiert.

Dieser kann ablösefrei wechseln, nachdem sein letzter Vertrag bei Mansfield Town Ende Juni ausgelaufen ist. Seit Anfang des Jahres kam er zu 14 League One-Einsätzen, wobei ihm ein Treffer und ein Assist geglückt sind. Adeboyejo überzeugt insbesondere durch seine Physis und hohe Laufbereitschaft.

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