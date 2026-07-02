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Newcastle macht Druck

Johan Manzambi könnte nach der WM einen Blitzwechsel auf die Insel vollziehen

Autor: | Publiziert: 2 Juli, 2026 11:37
Johan Manzambi könnte nach der WM einen Blitzwechsel auf die Insel vollziehen

Bei Johan Manzambi könnte es nach der Weltmeisterschaft mit einem Transfer sehr schnell gehen.

Newcastle United will den Schweizer Nationalspieler unbedingt unter Vertrag nehmen, wie die «Daily Mail» berichtet. Die Magpies verfügen dank des Verkaufs von Anthony Gordon an den FC Barcelona und des bevorstehenden Transfers von Sandro Tonali zu Tottenham über die notwendigen Mittel. Manzambi ist nach der bereits vereinbarten Verpflichtung von Hoffenheim-Stürmer Bazoumana Touré (20) der absolute Wunschspieler.

Transferinsider Ben Jacobs geht davon aus, dass der Deal mit dem Schweizer sehr rasch über die Bühne gehen wird. Als Ablöse stehen 55 Millionen Euro im Raum.

Vorerst fokussiert sich Manzambi noch auf die Einsätze mit der Schweizer Nati an der WM.

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