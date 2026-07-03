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Neuer Vertrag

Der FC Luzern plant weiter mit Levin Winkler

Autor: | Publiziert: 3 Juli, 2026 16:40
Der FC Luzern plant weiter mit Levin Winkler

Der FC Luzern plant in den kommenden drei Jahren weiter mit Mittelfeldprofi Levin Winkler.

Der 22-Jährige unterzeichnet in der Innerschweiz einen neuen Vertrag mit Gültigkeit bis 2029. Winkler bestritt für den FCL bislang 70 Pflichtspiele.

«Levin Winkler ist ein absoluter Teamplayer. Trotz einer nicht einfachen vergangenen Saison war auf ihn jederzeit Verlass. Levin passt auch als Typ hervorragend zur Mannschaft und zum Club. Entsprechend freuen wir uns, auch in den nächsten Jahren mit Levin zusammenarbeiten zu können», sagt Luzerns Sportchef Remo Meyer.

Ausgebildet wurde Winkler einst beim FC Basel. Im Sommer 2023 wechselte er nach Luzern und wurde dort zunächst in die U21 integriert. Der Sprung zu den Profis folgte aber rasch.

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