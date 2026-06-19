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Transfer-Kracher: Leonardo Bertone wechselt innerhalb der Super League

Autor: | Publiziert: 19 Juni, 2026 20:25
Transfer-Kracher: Leonardo Bertone wechselt innerhalb der Super League

In der Schweiz kommt es zu einem spektakulären Transfer: Der FC Thun verliert seinen Taktgeber Leonardo Bertone an einen direkten Ligakonkurrenten.

Der FC Luzern sichert sich die Dienste des 32-jährigen Mittelfeldspielers und stattet diesen mit einem Vertrag bis Sommer 2028 mit Option auf eine weitere Saison aus. Bertone war mit seinen elf Treffern in der vergangenen Spielzeit massgeblich am überraschenden Meistertitel von Thun beteiligt. Nun nimmt er in der Innerschweiz noch einmal eine neue Herausforderung an. Eigentlich lief sein Vertrag im Berner Oberland noch für eine weitere Spielzeit.

«Mit Leonardo Bertone stösst ein absoluter Leader mit der Erfahrung von über 400 Profispielen in verschiedenen Ligen zu uns. Leonardo wird unserem Spiel Stabilität verleihen und unserem Team mit seiner Persönlichkeit, seiner Spielintelligenz und seiner Mentalität auf und neben dem Platz weiterhelfen», sagt Luzerns Sportchef Remo Meyer.

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