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Strasbourg will Rayane Messi verleihen

Luzern in konkreten Verhandlungen mit Messi

Autor: | Publiziert: 26 Juli, 2026 09:36
Luzern in konkreten Verhandlungen mit Messi

Der 19-jährige französische Linksaussen Rayane Messi steht beim RC Strasbourg nicht im Fokus der ersten Mannschaft und soll daher verliehen werden. Eine Spur führt dabei in die Schweiz.

Standard Lüttich und KV Mechelen haben bereits Interesse gezeigt, während auch der FC Luzern als möglicher Leihnehmer im Gespräch ist. Messi hat noch vier Jahre Vertrag in Frankreich und wird derzeit mit 2,8 Millionen Euro bewertet.

Ein direkter Kauf ist für die genannten Klubs finanziell nicht machbar. Daher wird eine Leihe mit anschliessender Kaufoption als realistische Lösung angesehen. Laut französischen Medienberichten kann sich Messi eine Leihe in die Schweiz vor allem aufgrund garantierter Spielpraxis vorstellen.

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