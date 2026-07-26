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Hull City sucht nach potenziellen Verstärkungen

Premier-League-Aufsteiger sondiert bei Benfica

Autor: | Publiziert: 26 Juli, 2026 09:07
Premier-League-Aufsteiger sondiert bei Benfica

Franjo Ivanović sieht sich nach der Verpflichtung von Jhon Duran mit mehr Konkurrenz konfrontiert und möchte regelmässig spielen. Hull City hat bereits Gespräche aufgenommen, doch ein Deal könnte allerdings kompliziert werden.

Der Vertrag des Stürmers enthält eine Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro, Benfica ist aber grundsätzlich verkaufsbereit. Neben Hull City soll auch der italienische Klub Como Interesse zeigen. Ob sich ein Wechsel in die Premier League oder nach Italien realisiert, hängt von den weiteren Verhandlungen ab.

Unabhängig davon sucht der Aufsteiger aktuell verstärkt nach finanzierbaren Optionen, um den Kader für die anstehende Premier-League-Saison auch in der Breite qualitativ besser aufzustellen. Bislang blieben prominente Transfers allerdings aus.

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