Zwei Premier League-Klubs und Ajax sind in Kontakt mit YB-Goalie Marvin Keller

YB-Goalie Marvin Keller weckt Begehrlichkeiten im Ausland: Unter anderem beschäftigen sich zwei Premier League-Vereine und Ajax Amsterdam mit dem 23-jährigen Torhüter.

Nach Angaben von „Sky“ gab es seitens Kellers Berater bereits einen ersten Austausch mit Premier-League-Aufsteiger Hull City. Auch bei Brighton & Hove Albion soll die Nummer drei der Schweizer Nati zumindest auf der erweiterten Liste stehen. Zudem gab es losen Kontakt zu Ajax Amsterdam, wo zur neuen Saison ebenfalls ein neuer Schlussmann geholt werden soll.

Keller steht bei den Young Boys noch bis 2028 unter Vertrag und ist für die kommende Saison grundsätzlich als Nummer 1 eingeplant. Völlig unantastbar ist er jedoch nicht, das Preisschild soll sich im Bereich von 4 bis 5 Millionen Euro bewegen.

Der Keeper selbst fokussiert sich erst einmal voll auf die laufende WM, wo er als Nummer 3 jedoch nur geringe Einsatzchancen hat. In den Trainingsbetrieb ist er aber natürlich voll involviert.