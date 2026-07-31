SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Keine Zukunft in Bern

Sergio Cordova wechselt leihweise zu Batman Petrolspor

Autor: | Publiziert: 31 Juli, 2026 20:25
Sergio Cordova wechselt leihweise zu Batman Petrolspor

Der venezolanische Stürmer Sergio Cordova wird die laufende Saison in der zweithöchsten türkischen Liga bestreiten. Der 28-jährige Nationalspieler wechselt leihweise bis Saisonende zu Batman Petrolspor, wobei der Klub aus der ostanatolischen Stadt Batman eine Kaufoption besitzt.

Cordova hatte bereits vor seiner Zeit beim BSC Young Boys in der Türkei bei Alanyaspor gespielt. Im Sommer 2025 wechselte er von Alanyaspor zu den Bernern und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Anfang des Jahres 2026 wurde Cordova von den Young Boys zu St. Louis City in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) ausgeliehen. Der Klub aus dem US-Bundesstaat Missouri besass ebenfalls eine Kaufoption.

Bei den Young Boys kam Cordova in 33 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore sowie drei Assists. Die Statistik war für einen Stürmer nicht herausragend, was den Klub dazu bewog, den Spieler erneut zu verleihen.

Batman Petrolspor spielt in der zweithöchsten türkischen Liga, der TFF 1. Lig. Der Verein aus der Stadt Batman in Ostanatolien erhofft sich durch die Verpflichtung von Cordova einen sportlichen Aufschwung für die Rückrunde der Saison 2026/27

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich
Als Lee-Vertreter

Exklusiv: YB-Stürmer im Anflug auf GC
Schon zwei Angebote

Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position
Vanetta kehrt zurück

Überraschende Entscheidung: Neuer Trainer für YB
Mehr entdecken
Keine Zukunft in Bern

Sergio Cordova wechselt leihweise zu Batman Petrolspor

31.07.2026 - 20:25
Abgang so gut wie ausgeschlossen

Verletzung stoppt Transfer von Alan Virginius zum HSV

31.07.2026 - 20:21
Vor dem FC Basel

YB belegt im Nachhaltigkeitsranking der Super League den 1. Platz

28.07.2026 - 10:49
Soll Bern verlassen

Exklusiv: YB zeigt Saidy Janko die Tür

26.07.2026 - 10:43
Weggang

YB gibt Abwehrspieler Mats Seiler an Meister Thun ab

22.07.2026 - 11:22
Herrmann gibt Auskunft

Deshalb klappte es für den FC Basel bei Chris Bedia trotz Bemühungen nicht

21.07.2026 - 16:24
Wie angekündigt

YB bestätigt den Transfer von Isaac Schmidt

16.07.2026 - 10:04
Für mindestens eine Saison

YB gibt Nationalspieler Ebrima Colley in die Türkei ab

15.07.2026 - 10:22
Wechsel nach Como?

YB-Star Jaouen Hadjam hat angeblich einen neuen Klub – in der Serie A

14.07.2026 - 10:45
Kein konkretes Thema

YB-Profi Alan Virginius wechselt wohl nicht zum HSV

13.07.2026 - 17:04