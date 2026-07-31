Sergio Cordova wechselt leihweise zu Batman Petrolspor

Der venezolanische Stürmer Sergio Cordova wird die laufende Saison in der zweithöchsten türkischen Liga bestreiten. Der 28-jährige Nationalspieler wechselt leihweise bis Saisonende zu Batman Petrolspor, wobei der Klub aus der ostanatolischen Stadt Batman eine Kaufoption besitzt.

Cordova hatte bereits vor seiner Zeit beim BSC Young Boys in der Türkei bei Alanyaspor gespielt. Im Sommer 2025 wechselte er von Alanyaspor zu den Bernern und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Anfang des Jahres 2026 wurde Cordova von den Young Boys zu St. Louis City in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) ausgeliehen. Der Klub aus dem US-Bundesstaat Missouri besass ebenfalls eine Kaufoption.

Bei den Young Boys kam Cordova in 33 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore sowie drei Assists. Die Statistik war für einen Stürmer nicht herausragend, was den Klub dazu bewog, den Spieler erneut zu verleihen.

Batman Petrolspor spielt in der zweithöchsten türkischen Liga, der TFF 1. Lig. Der Verein aus der Stadt Batman in Ostanatolien erhofft sich durch die Verpflichtung von Cordova einen sportlichen Aufschwung für die Rückrunde der Saison 2026/27