Schalke mit Interesse an Al-Ittihad-Stürmer

Der 19-jährige nigerianisch-französische Stürmer George Ilenikhena steht im Fokus mehrerer europäischer Klubs. Schalke 04, West Ham United und der CFC Genua haben sich nach Informationen über den Spieler erkundigt.

Ilenikhena, der im Februar 2026 zu Al-Ittihad gewechselt ist, soll Berichten zufolge bereit sein, den saudischen Klub zu verlassen und nach Europa zurückzukehren. Der Youngster möchte jedoch vorsichtig bei seiner Klubwahl sein, um sicherzustellen, dass er zu einem Projekt passt, das seinen Ambitionen entspricht.

Sein aktueller Klub Al-Ittihad soll bereit sein, seinen Abgang in diesem Sommer zu erleichtern. Eine Leihe mit Kaufoption wird als mögliche Arrangement in Betracht gezogen. Ilenikhena steht noch bis zum 30. Juni 2029 bei Al-Ittihad unter Vertrag. Sein aktueller Marktwert wird von Transfermarkt auf zehn Millionen Euro geschätzt.

Im Februar 2026 war Ilenikhena für rund 33 Millionen Euro (30 Millionen plus drei Millionen Bonuszahlungen) von der AS Monaco zu Al-Ittihad gewechselt. Der Transfer galt als Ersatz für den abgegangenen Karim Benzema.

In der Saison 2025/26 absolvierte der Stürmer 15 Ligue-1-Spiele für Monaco und erzielte dabei zwei Tore. Insgesamt kam er in 38 Pflichtspielen für die AS Monaco zum Einsatz und traf fünfmal.