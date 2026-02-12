Berater von Mohamed Salah ist bereits in Gesprächen mit den Saudis

Torjäger Mohamed Salah könnte Liverpool im Sommer nach insgesamt neun Jahren verlassen. Ein Wechsel nach Saudi-Arabien wird wahrscheinlicher.

Der Berater des 33-jährigen Ägypters ist laut «Foot Mercato» bereits im Austausch mit Verantwortlichen der Saudi Pro League. Konkret soll sich insbesondere Al-Ittihad um die Unterschrift von Salah bemühen. Dort baut man im Hinblick auf die kommende Spielzeit eine neue Mannschaft auf: Karim Benzema und N’Golo Kanté haben den Verein im Winter beide verlassen. Zudem läuft der Vertrag von Fabinho aus. Moussa Diaby weckt Interesse von europäischen Klubs, unter anderem Inter Mailand.

Salah steht in Liverpool noch bis 2027 unter Vertrag. Deshalb wird in jedem Fall eine Ablöse notwendig.

Die Chancen für einen Transfer sind aus Saudi-Sicht aber intakt. Salah soll einem Wechsel dorthin inzwischen deutlich offener gegenüberstehen als in der Vergangenheit. Entschieden, wie es mit ihm nach der WM weitergeht, hat er aber noch längst nicht.