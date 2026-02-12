SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wechsel im Sommer?

Berater von Mohamed Salah ist bereits in Gesprächen mit den Saudis

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 Februar, 2026 11:20
Berater von Mohamed Salah ist bereits in Gesprächen mit den Saudis

Torjäger Mohamed Salah könnte Liverpool im Sommer nach insgesamt neun Jahren verlassen. Ein Wechsel nach Saudi-Arabien wird wahrscheinlicher.

Der Berater des 33-jährigen Ägypters ist laut «Foot Mercato» bereits im Austausch mit Verantwortlichen der Saudi Pro League. Konkret soll sich insbesondere Al-Ittihad um die Unterschrift von Salah bemühen. Dort baut man im Hinblick auf die kommende Spielzeit eine neue Mannschaft auf: Karim Benzema und N’Golo Kanté haben den Verein im Winter beide verlassen. Zudem läuft der Vertrag von Fabinho aus. Moussa Diaby weckt Interesse von europäischen Klubs, unter anderem Inter Mailand.

Salah steht in Liverpool noch bis 2027 unter Vertrag. Deshalb wird in jedem Fall eine Ablöse notwendig.

Die Chancen für einen Transfer sind aus Saudi-Sicht aber intakt. Salah soll einem Wechsel dorthin inzwischen deutlich offener gegenüberstehen als in der Vergangenheit. Entschieden, wie es mit ihm nach der WM weitergeht, hat er aber noch längst nicht.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Gentleman’s Agreement

Liverpool: Wendung im Guehi-Transfer
Mehr entdecken
Wechsel im Sommer?

Berater von Mohamed Salah ist bereits in Gesprächen mit den Saudis

12.02.2026 - 11:20
Wunschstürmer

Ein saudischer Klub hat die Gespräche mit Salah eröffnet

10.02.2026 - 16:40
Box-to-Box Spieler

BVB will Liverpool-Star holen

9.02.2026 - 10:48
Kein Wechsel

Liverpool blockt Inter-Interesse an Curtis Jones

8.02.2026 - 17:58
Transferziel

Real Madrid beschäftigt sich erneut mit Ibrahima Konaté

8.02.2026 - 17:28
Mehr als das Doppelte

Liverpool-Verlängerung: Dominik Szoboszlai fordert gigantisches Salär

7.02.2026 - 11:52
Nach Upamecano-Absage

Liverpool-Profi Ibrahima Konaté ist doch wieder auf dem Schirm von Real Madrid

4.02.2026 - 19:04
Ein Thema bei ManCity

Xabi Alonso steht auf der Shortlist für die Guardiola-Nachfolge

2.02.2026 - 16:26
Chelsea ausgestochen

Liverpool gewinnt das Rennen um Jérémy Jacquet

2.02.2026 - 09:13
Nicht fit

Absage: Keine Dumfries-Option für Liverpool

1.02.2026 - 19:07