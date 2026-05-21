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Galatasaray wagt Mega-Versuch

Camavinga plötzlich ein heisses Thema in Istanbul

Autor: | Publiziert: 21 Mai, 2026 08:43
Camavinga plötzlich ein heisses Thema in Istanbul

Galatasaray Istanbul arbeitet offenbar an einem echten Transfer-Hammer. Laut Berichten von «Fanatik» beschäftigt sich der türkische Topklub intensiv mit Eduardo Camavinga von Real Madrid.

Demnach sollen die Verantwortlichen aus Istanbul bereits Kontakt zur Spielerseite aufgenommen und sogar offizielle Schritte für einen möglichen Transfer eingeleitet haben. Hintergrund ist offenbar die unsichere Zukunft einiger Real-Profis nach den Veränderungen auf der Trainerposition.

Ein fester Transfer gilt derzeit allerdings als schwierig realisierbar. Stattdessen soll Galatasaray vor allem auf eine Leihe hoffen. Intern scheint man sich bewusst zu sein, dass Camavinga finanziell nur über dieses Modell erreichbar wäre.

Der französische Nationalspieler zählt trotz seines jungen Alters weiterhin zu den wertvollsten Mittelfeldspielern Europas. Entsprechend gross ist auch die Konkurrenz: Neben Galatasaray wurden zuletzt auch Manchester United und Liverpool mit Camavinga in Verbindung gebracht.

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