Premier-League-Klubs jagen Ungarn Sallai

Tottenham Hotspur beschäftigt sich offenbar intensiv mit Roland Sallai von Galatasaray Istanbul. Wie englische Medien berichten, soll der ungarische Nationalspieler bei mehreren Vereinen aus der Premier League auf dem Zettel stehen.

Neben Tottenham beobachten demnach auch Everton und Fulham die Situation des vielseitigen Rechtsverteidigers beziehungsweise Flügelspielers genau. Liverpool FC war bereits in der Vergangenheit mit Sallai in Verbindung gebracht worden.

Besonders Fulham soll zuletzt konkrete Schritte eingeleitet haben. Ein offizielles Angebot liegt Galatasaray bislang allerdings offenbar noch nicht vor. Die Türken haben intern bereits eine klare Preisvorstellung festgelegt. Für Sallai fordert Galatasaray demnach zwischen 15 und 20 Millionen Euro.

Bereits im Februar soll ein Angebot aus England über rund zehn Millionen Euro abgelehnt worden sein. Der 28-Jährige wechselte erst 2024 nach Istanbul und steht dort noch bis 2028 unter Vertrag. Für sein Heimatland absolvierte Sallai bislang 66 Länderspiele und erzielte dabei 15 Tore.