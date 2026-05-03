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Mittelfeldspieler vor Abgang

Aston Villa und Tottenham liefern sich Transferduell um Milan-Star

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 3 Mai, 2026 10:59
Aston Villa und Tottenham liefern sich Transferduell um Milan-Star

Bei AC Mailand deutet vieles auf einen Abschied von Youssouf Fofana im kommenden Sommer hin. Der französische Nationalspieler steht aufgrund interner Kaderplanungen – unter anderem wegen des Interesses an Leon Goretzka – vor einer ungewissen Zukunft in Italien.

Das ruft gleich mehrere Klubs aus der Premier League auf den Plan. Sowohl Aston Villa als auch Tottenham Hotspur sollen bereits Kontakt zur Spielerseite aufgenommen und Angebote platziert haben. Während Tottenham jedoch an bestimmte sportliche Voraussetzungen gebunden ist, könnte Villa im Werben um den Mittelfeldspieler aktuell die besseren Karten haben.

Finanziell wird ein Transfer kein Selbstläufer: Die Ablöseforderung der Mailänder liegt Berichten zufolge bei über 30 Millionen Euro. Fofana, der 2024 für rund 20 Millionen Euro von AS Monaco kam, hat sich seitdem zu einer festen Grösse entwickelt und bringt zudem internationale Erfahrung mit, was ihn für mehrere Interessenten attraktiv macht.

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