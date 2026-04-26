Milan mischt sich in Juventus-Verhandlungen ein

Im Poker um Dušan Vlahović könnte AC Mailand eine entscheidende Rolle spielen. Laut «SportMediaset» erwägen die Rossoneri, aktiv in die laufenden Vertragsgespräche zwischen Juventus Turin und dem Stürmer einzugreifen, um sich selbst in Position zu bringen.

Der Hintergrund: Vlahovićs Vertrag läuft Ende Juni aus, wodurch ein ablösefreier Wechsel möglich wäre. Juventus plant zwar weiterhin eine Verlängerung, allerdings soll lediglich ein kürzerer Zweijahresvertrag ohne Bonuszahlungen im Raum stehen. Milan könnte finanziell mithalten oder sogar leicht überbieten – und zusätzlich mit einer längeren Vertragslaufzeit locken.

Auch laut «La Gazzetta dello Sport» ist der Serbe ein zentrales Thema in Mailand. Unter Trainer Massimiliano Allegri gilt Vlahović als Wunschlösung für die Offensive. Um den Deal zu stemmen, ziehen die Verantwortlichen offenbar sogar Spielerverkäufe in Betracht – unter anderem könnte ein Transfer von Christopher Nkunku zu Juventus Teil der finanziellen Planung sein.