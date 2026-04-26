Coventry nimmt Weston McKennie ins Visier

Aufsteiger Coventry City plant offenbar ambitioniert für die kommende Saison und hat dabei Weston McKennie ins Auge gefasst. Der Mittelfeldspieler von Juventus Turin gilt als mögliches Transferziel für den Sommer, auch wenn ein Wechsel aktuell alles andere als einfach erscheint.

Trainiert wird Coventry von Frank Lampard, der für den Kaderumbau auf ein beachtliches Budget zurückgreifen kann. Berichten zufolge stehen rund 200 Millionen Euro für Transfers zur Verfügung, was den Klub trotz seiner Rolle als Aufsteiger zu einem ernstzunehmenden Akteur auf dem Markt macht.

Allerdings hat Juventus erst kürzlich den Vertrag mit McKennie bis 2030 verlängert, was die Verhandlungsposition der Italiener deutlich stärkt. Entsprechend gilt ein Abschied des US-Nationalspielers derzeit als schwierig. Für den 27-Jährigen wäre ein Wechsel dennoch mit einer Rückkehr in die Premier League verbunden – dort lief er bereits in der Saison 2022/23 für Leeds United auf. Neben Coventry wird auch Tottenham Hotspur als möglicher Interessent gehandelt.