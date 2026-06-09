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Kühner Plan

Tottenham will Juve-Verteidiger Bremer – Vicario im Tausch?

Autor: | Publiziert: 9 Juni, 2026 12:55
Tottenham will Juve-Verteidiger Bremer – Vicario im Tausch?

Tottenham Hotspur zeigt Interesse am brasilianischen Verteidiger Bremer und könnte bei einem Transfer im Tausch Keeper Guglielmo Vicario in Richtung Turin schicken.

Die Spurs müssen in diesem Sommer wohl ihren Captain und Abwehrchef Cristian Romero ersetzen. Dieser hat die Klubbosse massiv verärgert, da er während seiner Verletzung zum Saisonfinale in seine argentinische Heimat reiste und sich eine Partie zwischen Belgrano und River Plate ansah, statt seinen Teamkollegen im Abstiegskampf beizustehen.

Als möglicher Nachfolger für Romero steht laut «tuttosport» Bremer im Fokus. Dieser verfügt bei Juve über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 58 Mio. Euro. Die Turiner fordern diese Summe und sind nicht zu Kompromissen bereit. Tottenham seinerseits wäre bereit, seinen Torhüter Guglielmo Vicario nach Italien zu schicken. Die Alte Dame sucht eine neue Nummer 1, soll sich inzwischen aber auf Emiliano Martinez von Aston Villa fokussieren. Ob die Spurs-Pläne mit Vicario aufgehen, ist deshalb fraglich.

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