SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Keine Einigung

Abschied fix: Dusan Vlahovic verlässt Juventus

Autor: | Publiziert: 3 Juni, 2026 13:42
Abschied fix: Dusan Vlahovic verlässt Juventus

Der serbische Angreifer Dusan Vlahovic verlässt Juventus in diesem Sommer definitiv.

Die beiden Parteien konnten sich in den lang andauernden Gesprächen gemäss Gianluca di Marzio und «Sky Italia» nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Der Abschied von Vlahovic bei den Turinern ist somit beschlossene Sache. Die Turiner zahlten für ihn Anfang 2022 beinahe 90 Millionen Euro.

Der Angreifer konnte die hohen Erwartungen jedoch nicht erfüllen. Nun hätte er eine signifikante Gehaltskürzung in Kauf nehmen müssen. Stattdessen vollzieht er nun einen ablösefreien Transfer. Der aktuelle Vertrag läuft nämlich Ende Juni aus.

Vlahovic soll sich bereits mit zwei weiteren europäischen Klubs und auch mit Napoli sowie einem Verein aus dem arabischen Raum unterhalten haben.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Vlahovic für Guerreiro?

Juve schlägt den Bayern spektakulären Spielertausch vor
Kann ablösefrei wechseln

Juve-Stürmer Dusan Vlahovic hat für den Sommer einen Traumklub
Darunter die Bayern

Für Zinédine Zidane kommen nur vier Vereine infrage
Nach Pleite bei Galatasaray

Bei Juventus hat es in der Kabine geknallt
Mehr entdecken
Keine Einigung

Abschied fix: Dusan Vlahovic verlässt Juventus

3.06.2026 - 13:42
Nachfolger für Bremer

Juventus Turin denkt an Juan Jesus

31.05.2026 - 11:30
Liverpool kontaktiert

Fenerbahce arbeitet an Mamardashvili-Deal

31.05.2026 - 09:24
Bei Angebot gesprächsbereit

Francisco Conceição schwört Juventus Turin die Treue

30.05.2026 - 15:38
Es geht um Boni

Vlahovic und Juventus haben in den Verhandlungen eine bestimmte Differenz

29.05.2026 - 18:24
Forbes-Rangliste

Real Madrid ist zum 5. Mal in Folge der wertvollste Fussballklub der Welt

29.05.2026 - 13:34
Neue Mittel

Juventus will Bremer verkaufen – aber nicht an Inter

28.05.2026 - 16:04
Falls Alisson bleibt

Giorgi Mamardashvili droht Liverpool mit dem Abgang

27.05.2026 - 17:26
Juve & ManCity

Zwei europäische Topklubs befassen sich mit Alexander Nübel

27.05.2026 - 09:57
Liverpool hat andere Vorstellungen

Das erste Juve-Angebot für Alisson reicht bei weitem nicht aus

26.05.2026 - 17:25