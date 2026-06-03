Abschied fix: Dusan Vlahovic verlässt Juventus

Der serbische Angreifer Dusan Vlahovic verlässt Juventus in diesem Sommer definitiv.

Die beiden Parteien konnten sich in den lang andauernden Gesprächen gemäss Gianluca di Marzio und «Sky Italia» nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Der Abschied von Vlahovic bei den Turinern ist somit beschlossene Sache. Die Turiner zahlten für ihn Anfang 2022 beinahe 90 Millionen Euro.

Der Angreifer konnte die hohen Erwartungen jedoch nicht erfüllen. Nun hätte er eine signifikante Gehaltskürzung in Kauf nehmen müssen. Stattdessen vollzieht er nun einen ablösefreien Transfer. Der aktuelle Vertrag läuft nämlich Ende Juni aus.

Vlahovic soll sich bereits mit zwei weiteren europäischen Klubs und auch mit Napoli sowie einem Verein aus dem arabischen Raum unterhalten haben.