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Andoni Iraola

Liverpool erzielt Einigung mit dem neuen Trainer Iraola

Autor: | Publiziert: 3 Juni, 2026 13:22
Liverpool erzielt Einigung mit dem neuen Trainer Iraola

Der FC Liverpool wird aller Voraussicht nach mit dem Spanier Andoni Iraola an der Seitenlinie in die neue Saison gehen.

Nachdem die Gespräche nach der Trennung von Arne Slot rasch aufgenommen wurden, besteht laut «The Athletic» nun eine mündliche Einigung. Iraola wird bei den Reds demnach zunächst einen Zweijahresvertrag unterzeichnen.

Pablo de la Torre, Tommy Elphick, Shaun Cooper und Tom Webber, die ihm als Assistenten bereits bei Bournemouth zur Verfügung standen, sollen allesamt auch den Weg nach Liverpool finden. Iraola beharrte in den Gesprächen darauf, dass er seinen Staff selbst zusammenstellen kann.

Die Unterschrift des neuen Liverpool-Coaches soll bis zum Ende dieser Woche erfolgen.

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