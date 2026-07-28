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GC bittet in Statement um Entschuldigung für seine Fans

Autor: | Publiziert: 28 Juli, 2026 09:05
GC bittet in Statement um Entschuldigung für seine Fans

Nachdem GC-Fans auf der Anreise zum Auswärtsspiel in Lausanne am Samstag auf SBB-Fanzügen mindestens 15-mal die Handbremse gezogen und Brandalarm ausgelöst haben, bittet der Klub um Entschuldigung.

In einem Statement schreiben die neuen Besitzer, dass man sich «in aller Form bei allen unbeteiligten Reisenden und beim Personal der SBB, die von den Vorfällen betroffen waren» entschuldigt.

Die Fans hatten mit ihrem Verhalten gegen den aus ihrer Sicht «systematischen Abbau von Extrazügen» protestiert. Die SBB widersprechen dem jedoch und haben nach den Protesten Strafanzeige eingereicht.

Die Grasshopper Fussball AG will das Gespräch mit den SBB, den Behörden und den eigenen Fanvertretern suchen.

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