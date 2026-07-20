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Absage von Nationalspieler

Arsenal prüft Diomande als Alternative zu Rogers

Autor: | Publiziert: 20 Juli, 2026 12:28
Arsenal prüft Diomande als Alternative zu Rogers

Fabrizio Romano zufolge haben die Gunners in den vergangenen Tagen Anfragen zum Ivorer gestellt und sein Umfeld kontaktiert, um die Lage zu klären. Der Klub sucht derzeit offensiv nach Alternativen, nachdem Rogers offenbar zu Chelsea wechseln wird.

Ein Deal könnte sich jedoch kompliziert gestalten. Hintergrund ist ein Streit um Diomandes Vertretung, in den Jay-Zs Roc Nation und Maxidel Management verwickelt sein sollen, was den Transfer vorerst bremst.

Diomande steht bis 2030 bei RB Leipzig unter Vertrag und wird mit rund 90 Millionen Euro bewertet. Neben Arsenal wurde zuletzt auch Liverpool mit ihm in Verbindung gebracht, wobei die Reds offenbar bereits weiter in ihren Gesprächen waren.

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