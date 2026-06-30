Mainz 05 könnte mit Kaishu Sano einen Rekordverkauf tätigen

Der japanische Mittelfeldspieler Kaishu Sano hat sich mit seinen Auftritten an der Weltmeisterschaft in den Fokus absoluter Topklubs gespielt. Dies könnte sich für Mainz 05 finanziell enorm auszahlen.

Der 25-jährige Defensivspezialist steht beim Bundesliga-Klub noch bis 2028 unter Vertrag. Wie die japanische Sportzeitung «Nikkan Sports» berichtet, bekunden unter anderem der FC Liverpool und der FC Brentford aus der Premier League Interesse an Sano.

Berichten zufolge könnte der Japaner in diesem Sommer für 50 bis 60 Millionen Euro wechseln. Für Mainz 05 wäre dies eine absolute Rekordsumme.

An der WM zeichnete er sich bei der 1:2-Niederlage gegen Brasilien sogar als Torschütze aus. Zuvor spielte er auch gegen die Niederlande und Tunesien durch und bewies, dass er auf allerhöchstem Niveau funktioniert.