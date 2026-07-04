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Kein Transfer im Sommer

Nach Wechselgerüchten: Liverpool plant fest mit Virgil van Dijk

Autor: | Publiziert: 4 Juli, 2026 15:24
Nach Wechselgerüchten: Liverpool plant fest mit Virgil van Dijk

Über Virgil van Dijk gab es in der jüngeren Vergangenheit immer mal wieder Wechselgerüchte. Zu einem Wechsel des Liverpool-Stars in diesem Sommer wird es aber angeblich nicht kommen.

Virgil van Dijk soll unter anderem im Fokus von Milan stehen, zudem gab es in der Türkei zuletzt ziemlich konkrete Gerüchte über ein Interesse von Galatasaray. Nichts mehr als Spekulationen, heisst es nun.

Wie «The Athletic» berichtet, wird van Dijk den FC Liverpool in den nächsten Wochen definitiv nicht verlassen. Der 34-Jährige befinde sich nach dem vorzeitigen WM-Aus der niederländischen Nationalmannschaft im Urlaub und kehre anschliessend nach Liverpool zurück, um die Vorbereitung zu bestreiten.

Liverpools Trainer Andoni Iraola plane van Dijk für die kommende Saison fest ein. Spekulationen, der LFC würde überhaupt Angebote für seinen Captain in Betracht ziehen, würden dem Bericht zufolge völlig danebenliegen.

Van Dijk läuft bereits seit achteinhalb Jahren für Liverpool auf und ist dort eine absolute Institution. Sein dortiger Vertrag läuft noch bis 2027.

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