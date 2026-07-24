Der FC Bayern hat einen Olise-Ersatz im Blickfeld

Der FC Bayern plant grundsätzlich weiterhin mit Michael Olise und will den Franzosen langfristig im Verein halten. Kommt es angesichts des grosses Interesses von Real Madrid doch zu einem Abgang des Franzosen, rückt wohl ein Landsmann in den Fokus.

Die Bayern beschäftigen sich für den Fall der Fälle laut «Bild» mit PSG-Stürmer Bradley Barcola. Dieser steht in Paris bis 2028 unter Vertrag. Mit seiner Situation ist er allerdings nicht ganz zufrieden, da er immer wieder lediglich als Joker zum Zug kommt – insbesondere in den wichtigen Spielen.

PSG möchte den Kontrakt eigentlich verlängern, die Spielerseite hat die Gespräche aber vorläufig auf Eis gelegt. Zunächst wird abgewartet, wie sich die Situation von Barcola entwickelt.

Die Bayern könnten künftig eine Option werden. Auch Arsenal und Liverpool werden als Interessenten genannt. Sein aktueller Arbeitgeber soll gegenwärtig jedoch eine horrende Ablöse von 150 Millionen Euro fordern, was einen Transfer in diesem Sommer eher unwahrscheinlich macht. Der Fall scheint ähnlich gelagert wie jener von Olise bei den Bayern.