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Stürmer hält sich eine Tür offen

Aston Villa treibt Jackson-Deal voran

Autor: | Publiziert: 20 Juli, 2026 19:07
Aston Villa treibt Jackson-Deal voran

Berichten zufolge hat Villa bereits mit Chelsea über Jackson gesprochen und sieht ihn als Priorität für den Angriff. Der Senegalese soll einem Wiedersehen mit Unai Emery nicht abgeneigt sein, weil beide sich aus der gemeinsamen Zeit bei Villarreal sehr gut kennen.

Ganz einfach wird der Deal aber nicht. Chelsea soll rund 60 Millionen Pfund verlangen, während Villa eher ein Leihmodell bevorzugt, und zugleich will Xabi Alonso Jackson zunächst in der Vorbereitung beurteilen, bevor über seine Zukunft entschieden wird.

Hinzu kommt, dass Jackson laut einem anderen Bericht eigentlich bei Chelsea bleiben und sich im neuen Projekt durchsetzen will. Damit hängt der Transfer stark davon ab, wie Alonso ihn in der Vorbereitung einordnet und ob Chelsea am Ende überhaupt verkaufsbereit bleibt.

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