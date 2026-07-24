Pep Guardiola hat Entscheidung über Italien-Job getroffen

Pep Guardiola wird den Posten des italienischen Nationaltrainers nicht übernehmen.

Nachdem der neue Technische Direktor des italienischen Verbands, Paolo Maldini, und Berater Leonardo am vergangenen Wochenende für ein persönliches Treffen nach Barcelona gereist sind, haben diese laut «Gazzetta dello Sport» nun eine Replik erhalten. «Danke, ich fühle mich geehrt, aber im Moment bin ich noch nicht bereit», hat Guardiola den Verantwortlichen demnach gesagt.

Maldini und Co. werden sich nun nach Alternativen umsehen. Der Ex-Nationalspieler hat öffentlich bestätigt, dass er auch Carlo Ancelotti angefragt hat. Von diesem hat er aber ebenfalls eine Absage kassiert, da der 67-Jährige sich voll auf seinen Job bei der Seleçao fokussieren möchte.

Weitere Kandidaten sind Andrea Pirlo, Roberto Mancini, Antonio Conte und Stefano Pioli.