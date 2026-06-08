Roberto Mancini gestaltet den Neuaufbau der Squadra Azzurra

Der italienische Verband hat seinen neuen starken Mann für die kriselnde Squadr Azzurra offenbar gefunden: Roberto Mancini kehrt zurück.

Der 61-Jährige steht laut Transferexperte Matteo Moretto kurz vor der Unterschrift als italienischer Nationaltrainer. Mancini coachte Italien bereits zwischen 2018 und 2023 und führte die Mannschaft 2021 zum EM-Titel.

Er soll auf Gennaro Gattuso folgen, der den Posten nach der Niederlage in den WM-Playoffs gegen Bosnien-Herzegowina sofort geräumt hat.

Eigentlich steht Mancini zurzeit noch in Katar bei Al-Sadd unter Vertrag. Dieses Engagement wird er aber beenden.