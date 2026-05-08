Gennaro Gattuso findet bereits einen neuen Job

Nur wenige Wochen nach seinem Aus als italienischer Nationaltrainer findet Gennaro Gattuso im Hinblick auf die kommende Saison wohl bereits eine neue Anstellung.

Der 48-Jährige wird laut «tuttosport» möglicherweise beim FC Torino anheuern. Gattuso könnte demnach die Nachfolge von Roberto D’Aversa antreten, dessen Vertrag nicht verlängert werden soll. Klubboss Urbano Cairo ist vom Weltmeister von 2006 angetan sein.

Gattuso, der in der Schweiz einst beim FC Sion beschäftigt war, könnte in Turin demnach einen Dreijahresvertrag unterzeichnen. Der einzige Kandidat ist er indes nicht. Auch Ivan Juric (Ex-Atalanta) ist demnach ein Thema.