Fix: Giovanni Simeone wechselt endgültig zum FC Turin

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 9 Februar, 2026 10:18
Giovanni Simeone ist nun offiziell Spieler des FC Turin. Durch seinen Einsatz in der zweiten Halbzeit der Partie gegen die AC Florenz wurde die vertraglich vereinbarte Kaufpflicht ausgelöst, die beim Leihgeschäft mit dem SSC Neapel festgeschrieben war.

Wie «Tuttosport» berichtet, sah die Vereinbarung vor, dass der Wechsel automatisch permanent wird, sobald Simeone im Februar erstmals zum Einsatz kommt – also nach dem Ende der Winter-Transferperiode. Mit der Einwechslung durch Trainer Marco Baroni wurde diese Klausel nun erfüllt.

Torino überweist für den Stürmer eine fixe Ablösesumme von sechs Millionen Euro an Napoli, hinzu kommen leistungsabhängige Bonuszahlungen. Damit ist Simeones Zukunft in Turin endgültig geklärt.

