Matteo Darmian vor Inter-Abschied

Matteo Darmian steht offenbar vor dem Ende seiner Zeit bei Inter Mailand. Laut „CalcioMercato“ wird der auslaufende Vertrag des Routiniers nicht verlängert, sodass der Verteidiger den Klub im Sommer verlassen dürfte.

Ein möglicher Abnehmer ist sein ehemaliger Verein Torino. Wie berichtet wird, haben die Verantwortlichen bereits ein erstes, informelles Angebot an das Umfeld des 36-Jährigen herangetragen, um eine Rückkehr in die Wege zu leiten. Auch Transferexperte Matteo Moretto bestätigt, dass Torino aktiv an einer Verpflichtung arbeitet.

Neben Torino zeigen auch weitere Serie-A-Klubs Interesse, darunter Monza, Sassuolo und Cremonese. Darmian bringt reichlich Erfahrung mit – sowohl auf Vereinsebene als auch international mit 46 Länderspielen für Italien. In der laufenden Saison kam er allerdings nur auf vier Einsätze in der Serie A. Sein Marktwert liegt derzeit bei rund 1,5 Millionen Euro.