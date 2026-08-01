Fenerbahçe gibt neues Angebot für Milan-Stürmer Rafael Leão ab

Fenerbahçe arbeitet weiterhin akribisch an der Verpflichtung von Rafael Leão. Noch am Samstag soll ein zweites Angebot für den Milan-Stürmer abgegeben werden.

Fenerbahçe lässt weiterhin nichts unversucht, um den Transfer von Rafael Leão über die Bühne zu bringen. Nach Informationen des italienischen Portals Calciomercato.com hat Fenerbahçe über mehrere Vermittler dem AC Mailand mitgeteilt, dass innerhalb der nächsten Stunden ein zweites Angebot für Leão unterbreitet wird.

Das ursprünglich von Fenerbahçe bei Milan eingereichte Angebot soll sich auf rund 40 Millionen Euro zuzüglich Boni belaufen haben. Eine Summe, die Milan als unzureichend erachtete, da der Verein konsequent mit einer Grundforderung von 60 Millionen Euro in die Verhandlungen gegangen war.

Bei welcher Summe das nächste Angebot von Fenerbahçe liegen wird, bleibt derweil zunächst unbekannt. Leão soll ein für einen Wechsel nach Istanbul ein Jahresgehalt (inklusive Prämien) von zehn Millionen Euro fordern.

Leão spielt in den Planungen von Milan keine Rolle mehr und soll daher in diesem Sommer abgegeben werden. Sein Vertrag läuft 2028 aus, als Ersatz haben die Rossoneri bereits Gonçalo Ramos verpflichtet.