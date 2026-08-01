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Bereit für Abgang

Servette-Stürmer Samuel Mráz stand kurz vor Türkei-Wechsel

Autor: | Publiziert: 1 August, 2026 16:23
Servette-Stürmer Samuel Mráz stand kurz vor Türkei-Wechsel

Samuel Mráz stand offenbar kurz davor, Servette mit dem Ziel Türkei zu verlassen. Der Wechsel ist mittlerweile aber abgesagt.

Samuel Mráz beschäftigt sich anscheinend konkret damit, den Servette FC zu verlassen. Eine seiner Wechseloptionen hat sich unlängst aber zerschlagen.

Nach Informationen von «Spor Depor» war sich Bandirmaspor mit Mráz über einen Wechsel einig. Der türkische Zweitligist war sich gleichzeitig aber auch mit Gianni Bruno einig, für den sich Bandirmaspor letztlich auch entschied.

Zusammen mit dem erfahrenen Stamm-Mittelstürmer Florian Ayé bildet Mráz das Genfer Grundgerüst im Sturmzentrum von Trainer Jocelyn Gourvennec. Dazu verstärkt sich Servette nach Informationen von 4-4-2.ch mit Benoît Sida.

Mráz scheint künftig wieder mehr spielen zu wollen und sieht sich wohl eher als Startelfspieler denn in ständiger Reservistenrolle. Sein Vertrag bei Servette läuft 2027 aus.

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