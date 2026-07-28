Exklusiv: Servette verstärkt sich mit jungem Stürmer aus Frankreich

Nachdem der Servette FC eine ordentliche Summe in den Transfer von Mathis Lambourde investiert hat, legen die Grenats noch mal in der Offensive nach. Ein junger Stürmer aus Frankreich wurde unweit des Genfersees gesichtet.

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Loun Srdanovic, für den etwa rund drei Millionen Euro aus Lille auf die Konten des Servette FC gingen, haben die Grenats bereits gut reinvestiert. In die Verpflichtung von Mathis Lambourde wurden über zwei Millionen Euro gesteckt, der Stürmer kam aus Verona.

Einen solch kostspieligen Transfer hat sich Servette seit der 2023er-Verpflichtung von Keigo Tsunemoto, der mit 3,6 Millionen Euro zu Buche schlug, nicht mehr leisten wollen. Und Lambourde wird nicht der einzige Zuzug für die granatrote Offensive sein.

Servette holt Benoit Sida an Bord

Ein junger Stürmer aus Frankreich wurde unweit des Genfersees gesichtet. Dabei handelt es sich nach Informationen von 4-4-2.ch um Benoit Sida, der zur Vertragsunterschrift anwesend war. Der 18-Jährige ist in der Anschaffung wesentlich günstiger. Sida spielte zuletzt für Le Havre, eine Ablöse zahlt Servette nicht.

Neben Lambourde verfügen die Genfer in der zentralen Offensive mit dem erfahrenen Florian Ayé und dem slowakischen Nationalspieler Samuel Mráz über zwei gestandene Mittelstürmer. Trainer Jocelyn Gourvennec (Foto) wird Sida in der Hierarchie wohl zunächst als Ergänzung einordnen.

Sida kann unter Umständen aber auch auf die stürmenden Flügel ausweichen. Der Youngster bringt eine hohe Grundschnelligkeit und Antrittsstärke mit. Gepaart mit seiner Athletik ist Sida eine Gefahr bei Umschaltmomenten und Kontern.