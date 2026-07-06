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Loun Srdanovic geht

Servette verliert Verteidiger-Talent Srdanovic an Ligue 1-Klub

Autor: | Publiziert: 6 Juli, 2026 13:24
Servette verliert Verteidiger-Talent Srdanovic an Ligue 1-Klub

Servette verkündet den Abgang von Eigengewächs Loun Srdanovic.

Der 19-jährige Rechtsverteidiger schliesst sich Ligue 1 Klub Lille an. Der Youngster wurde bei den Genfern ausgebildet und hat vor zwei Jahren den Sprung in die Profimannschaft geschafft. Er kommt bislang auf 13 Super League-Partien. Vorerst kommen keine weiteren hinzu: Srdanovic unterschreibt nun beim LOSC in der Ligue 1. Angeblich gab es auch Interesse von Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Olympique Lyon und Villarreal.

Lille macht jedoch das Rennen. Vertraglich wäre Srdanovic noch für ein weiteres Jahr an Servette gebunden gewesen.

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