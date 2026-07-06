Servette verliert Verteidiger-Talent Srdanovic an Ligue 1-Klub
Servette verkündet den Abgang von Eigengewächs Loun Srdanovic.
Der 19-jährige Rechtsverteidiger schliesst sich Ligue 1 Klub Lille an. Der Youngster wurde bei den Genfern ausgebildet und hat vor zwei Jahren den Sprung in die Profimannschaft geschafft. Er kommt bislang auf 13 Super League-Partien. Vorerst kommen keine weiteren hinzu: Srdanovic unterschreibt nun beim LOSC in der Ligue 1. Angeblich gab es auch Interesse von Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Olympique Lyon und Villarreal.
Lille macht jedoch das Rennen. Vertraglich wäre Srdanovic noch für ein weiteres Jahr an Servette gebunden gewesen.
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Le Servette FC annonce avoir trouvé un accord avec le LOSC pour le transfert de Loun Srdanovic
Le club remercie Loun pour son passage en grenat et lui souhaite plein succès pour la suite
️ Communiqué ▶️ https://t.co/4X7PDpPRUN pic.twitter.com/gs9ek6ptVq
— Servette FC (@ServetteFC) July 6, 2026