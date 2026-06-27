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Grosses Interesse: Manchester City heiss auf WM-Shootingstar

Autor: | Publiziert: 27 Juni, 2026 12:55
Grosses Interesse: Manchester City heiss auf WM-Shootingstar

Manchester City beobachtet die aktuellen WM-Entwicklungen sehr genau – und hat deshalb angeblich großes Interesse an einem Shootingstar.

Manchester City beschäftigt sich offenbar ziemlich konkret mit einem Transfer von Ayyoub Bouaddi. Das geht aus einem Bericht der «Marca» hervor. Demnach signalisieren die Skyblues grosses Interesse an der Verpflichtung des 18-Jährigen. Zum OSC Lille soll deshalb bereits Kontakt aufgenommen worden sein.

Bouaddi gehört bei der WM zu den Shootingstars, in zwei von drei Gruppenspielen stand er über die volle Distanz auf dem Rasen. Mit Marokko steht am Dienstag (3 Uhr) das Sechzehntelfinale gegen die Niederlande an.

Dann kann sich Bouaddi, der unter anderem auch bei Arsenal auf der Liste stehen soll, erneut in den Vordergrund spielen. Der Youngster wird derzeit mit nahezu jedem Topklub aus Europa in Verbindung gebracht. Welcher davon den Zuschlag erhalten wird, bleibt erst mal offen.

Bouaddis Vertrag in Lille läuft noch bis 2029, zuletzt war von einer zu zahlenden Ablöse in Höhe von 70 Millionen Euro die Rede.

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