Arsenal macht Ernst bei Shootingstar Bouaddi

Der Poker um Ayyoub Bouaddi nimmt weiter Fahrt auf. Laut «The Time»s hat Arsenal bereits Gespräche mit LOSC Lille aufgenommen, um die Rahmenbedingungen eines möglichen Transfers auszuloten. Damit werden die Gunners im Werben um eines der grössten Mittelfeldtalente Europas immer konkreter.

Bereits zuvor hatte Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass Arsenal und Liverpool seit Januar mehrfach Gespräche mit den Beratern des Spielers geführt haben. Eine Einigung mit der Spielerseite gibt es bislang noch nicht. Die ersten Kontakte sollen jedoch positiv verlaufen sein. Insbesondere Arsenal soll intern sehr optimistisch sein, den Deal vorantreiben zu können.

Günstig wird Bouaddi allerdings nicht. Verschiedene Berichte sprechen von einer Bewertung zwischen 60 und 70 Millionen Euro. Andere Quellen gehen sogar von einer möglichen Forderung zwischen 70 und 80 Millionen Pfund aus. Da offizielle Verhandlungen zwischen den Vereinen noch nicht vollständig angelaufen sind, könnte sich die endgültige Ablöse jedoch noch verändern.

Für Arsenal gibt es zudem prominente Konkurrenz. Neben Liverpool beobachtet vor allem Real Madrid die Entwicklung des ehemaligen französischen U-Nationalspielers intensiv. Besonders interessant ist dabei die Aussage von Olivier Giroud. Der erfahrene Stürmer soll überzeugt sein, dass sein Teamkollege langfristig bei Real Madrid landen wird. Nach seinen Informationen haben die Königlichen ihr Interesse zuletzt sogar noch einmal verstärkt.

Für Lille bleibt die Situation komfortabel. Bouaddi gilt als eines der wertvollsten Talente des Vereins, mehrere europäische Schwergewichte stehen Schlange und der Preis dürfte mit jedem weiteren Interessenten eher steigen als fallen.

Aktuell wirkt Arsenal im Rennen am weitesten fortgeschritten. Ob das am Ende reicht oder Real Madrid doch noch entscheidend eingreift, dürfte eine der spannendsten Personalien dieses Transfersommers werden.