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Querfeld heiss begehrt

Union setzt hohes Preisschilder für Innenverteidiger an

Autor: | Publiziert: 21 Juni, 2026 17:57
Union setzt hohes Preisschilder für Innenverteidiger an

Die Zukunft von Leopold Querfeld könnte im Sommer zu einem spannenden Thema werden. Der Innenverteidiger vom 1. FC Union Berlin hat mit seinen Leistungen offenbar das Interesse zahlreicher Vereine geweckt. Anfragen sollen aus der Bundesliga, der Premier League sowie aus Frankreich und Italien eingegangen sein.

Ein Transfer gestaltet sich jedoch alles andere als einfach. Nach Informationen der «Bild» hat Union klare Preisvorstellungen festgelegt. Für einen Wechsel innerhalb der Bundesliga sollen die Berliner rund 11 Millionen Euro verlangen. Kommt ein Interessent aus England, könnte die Forderung sogar auf etwa 15 Millionen Euro steigen. Damit möchte Union offenbar verhindern, den österreichischen Nationalspieler unter Wert abzugeben.

Der 22-Jährige besitzt zwar eine Ausstiegsklausel, die laut Berichten unter seinem aktuellen Marktwert liegen soll, dennoch scheint Union in den Gesprächen eine harte Linie zu fahren. Laut Transfermarkt wird Querfeld inzwischen mit rund 18 Millionen Euro bewertet. Seit seinem Wechsel nach Berlin im Sommer 2024 hat sich der Abwehrspieler kontinuierlich entwickelt und gehört mittlerweile auch zum Kreis der österreichischen Nationalmannschaft, für die er bereits fünf Länderspiele bestritten hat.

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