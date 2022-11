Urs Fischer hat ein Top-Angebot für das fünffache Gehalt abgelehnt

Urs Fischer schreibt bei Union Berlin eine anhaltende Erfolgsgeschichte. In seinem inzwischen fünften Jahr hat er mit seiner Mannschaft sogar die Tabellenspitze der Bundesliga erklommen. Dabei ist sein langfristiger Verbleib bei den Eisernen alles andere als selbstverständlich.

Der Zürcher hätte zwischenzeitlich nämlich auch gehen können – hochkarätige Angebote flatterten ins Haus. So lockte nach Angaben der «Sport Bild» der saudische Klub Al Nassr FC mit dem Fünffachen des Gehalts, das Urs Fischer derzeit bei Union Berlin kassiert. Auch italienische Klubs hätten den 56-Jährigen gerne verpflichtet.

Stattdessen verlängerte Fischer seinen Vertrag bei den Köpenickern im September bis 2025 und ohne Ausstiegsklausel. Sein aktuelles Salär soll immerhin auch bei über einer Million Euro plus Prämien liegen. Bei einem Gewinn der Meisterschaft käme eine Million Euro hinzu.

Fischer übernahm die Berliner im Sommer 2018 als veritabler Nobody (in Deutschland) und führte das Team zunächst von der 2. Bundesliga in die Bundesliga und dann auch bereits in den Europacup.

