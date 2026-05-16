Heftige Packung für Augsburg-Schweizer, Haris Tabakovic trifft zum Abschied

Am Samstag waren wieder einige Schweizer Legionäre im Einsatz. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu deren Darbietungen.

Joel Bichsel (FC Saarbrücken): Zum Abschluss der Saison war es noch mal ein spektakuläres Spiel, auch wenn es für Joel Bichsel selbst am Ende ein gebrauchter Nachmittag war. Saarbrücken verlor nicht nur sein Heimspiel mit 3:4. Bichsel sorgte per Eigengoal in der 90. Minuten für den entscheidenden Treffer.

Kwadwo Duah (Ludogorets Razgrad): Hat in der Championship Group eine erneute Niederlage hinnehmen müssen. Beim 0:1 auswärts gegen CSKA 1948 erhielt Kwadwo Duah immerhin ein Mandat in der Startelf, wurde aber schon nach etwas weniger als einer Stunde wieder vom Feld genommen.

Johan Manzambi, Bruno Ogbus (SC Freiburg): Was für ein herausragender Saisonabschluss. Im Heimspiel gegen Leipzig liessen es die Freiburger noch mal richtig krachen und gewannen hochverdient mit 4:1. Manzambi klagte nach einer Stunde infolge eines Fouls über Schmerzen im rechten Rippenbereich, konnte aber weiterspielen. In der 72. Minute wurde Manzambi durch seinen Landsmann Bruno Ogbus ersetzt.

Cédric Zesiger, Fabian Rieder (FC Augsburg): Die Schweizer in Diensten der oberbayrischen Schwaben gerieten am letzten Spieltag der Bundesliga noch mal heftig unter die Räder. Auswärts gegen Union Berlin bestand beim 0:4 überhaupt keine Möglichkeit, die mitgereisten Fans zu überzeugen. Cédric Zesiger und Fabian Rieder standen beide über 90 Minuten auf dem Platz.

Gladbach – Hoffenheim 4:0 (2:0)

Und auch die Gladbacher Legionäre haben es zum Ausklang der Bundesliga-Saison 2025/26 noch mal heftig scheppern lassen. Auf der Heimseite machte vor allem Nico Elvedi mit einer Vorlage ein richtig starkes Spiel. Der andere Legionär, Haris Tabakovic, stand ihm aber in nichts nach. Der Stürmer erzielte an seinem letzten Arbeitstag für Gladbach noch mal ein Tor – und hatte Pech, dass ihm der VAR einen weiteren Treffer aufgrund von Offside einkassierte. Albian Hajdari und Leon Avdullahu konnten auf Hoffenheimer Seite wenig überraschend überhaupt nicht überzeugen. Beide holten sich zudem eine Gelbe Karte ab.

Werder Bremen – BVB 0:2 (0:0)

In ihren letzten Partien für Werder Bremen waren noch mal bei Legionäre im Einsatz. Isaac Schmidt fand den Weg in die Startelf, wurde aber nach etwa 50 Minuten schon wieder vom Feld genommen. Und auch Cameron Puertas fand sich unter den ersten elf Spielern, mit 70 Minuten Gesamtspielzeit lief hier aber auch nicht wesentlich mehr zusammen. Gregor Kobel hielt für den BVB noch mal die Null. Dortmunds Goalie sah einen Schuss aus der zweiten Reihe in der 84. Minute früh und parierte rechts unten zur Ecke.

Joël Schmied (1. FC Köln): Hat wie seine Mitstreiter noch mal einen ganz schlimmen Nachmittag erwischt. Im Auswärtsspiel gegen die Bayern gingen Joël Schmied und Co. mit 1:5 unter. Der Verteidiger lieferte kein gutes Spiel ab und musste vorbelastet schon in der Halbzeitpause für einen Kollegen weichen.

Miro Muheim (Hamburg): Noch mal eine sehr erfreuliche Nachricht. Nachdem Miro Muheim dem HSV wochenlang wegen einer Sprunggelenksverletzung nicht zur Verfügung stand, gab er im Auswärtsspiel gegen Leverkusen sein halbstündiges Comeback. Das Ergebnis war mit einem 1:1-Remis ebenfalls okay.

Urs Fischer, Silvan Widmer (Mainz 05): Zum Ausklang der Saison gab es auch hier noch mal einen dreifachen Punkterfolg. Trainer Urs Fischer und Silvan Widmer gewannen ihr Auswärtsspiel gegen den Absteiger Heidenheim mit 2:0. Captain Widmer stand in der Anfangself und spielte rund 70 Minuten.