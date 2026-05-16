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Viele Verletzungen

Verlängerung: Andreas Christensen spaltet Barça

Autor: | Publiziert: 16 Mai, 2026 16:43
Verlängerung: Andreas Christensen spaltet Barça

Bei Barça gibt es offenbar verschiedene Lager, die entweder dafür oder gegen eine Vertragsverlängerung mit Andreas Christensen sind.

Die Zukunft von Andreas Christensen beim FC Barcelona ist offenbar weiterhin offen. Gemäss «Sport» hat sich Sportdirektor Deco wegen Christensens langer Verletzungshistorie dagegen entschieden, ihm einen neuen Vertrag anzubieten.

Präsident Joan Laporta hat unterdessen dafür gestimmt und ist der Meinung, dass Barça Christensen nach seiner erneuten Verletzung unterstützen muss. Der 30-Jährige fällt aufgrund eines Teilrisses des vorderen Kreuzbands im linken Knie schon wieder seit gut einem halben Jahr aus.

Barça habe Christensen nun ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt, wartet aber noch auf eine Antwort des Innenverteidigers. Es liegt nun allein am Abwehrstar, ob er bleibt oder sich im Sommer einer neuen Herausforderung widmen wird.

Aufgrund von Blessuren kommt Christensen auch in dieser Saison nur auf 17 Einsätze (515 Minuten) in allen Wettbewerben.

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