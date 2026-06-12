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In die MLS

Robert Lewandowski ist auf dem Weg zum neuen Klub

Autor: | Publiziert: 13 Juni, 2026 01:36
Robert Lewandowski ist auf dem Weg zum neuen Klub

Torjäger Robert Lewandowski könnte seinen neuen Klub gefunden haben: Gemeinsam mit seinem Berater Pini Zahavi ist er auf dem Weg in die USA.

Der 37-jährige Pole könnte seine Zelte künftig in der MLS aufschlagen. Genauer gesagt bei Chicago Fire. Der Verein bemüht sich schon seit Monaten um die Dienste von Lewandowski und könnte nun sehr nahe am Ziel sein. Wie das polnische Portal «meczyki.pl» berichtet, stehen konkrete und wohl auch finale Gespräche mit den Amerikanern an.

Laut Fabrizio Romano geht es um einen Zwei- oder Dreijahresvertrag. Der MLS-Verein hat seinen finanziellen Spielraum ausgereizt und wartet letztlich auf die Entscheidung von Lewandowski. Dieser hätte auch Möglichkeiten, die Karriere nach seinem Abgang bei Barça in Europa fortzusetzen. Unter anderem erkundigten sich in der Vergangenheit bereits Milan, Juventus, Atlético und Fenerbahçe nach ihm. Auch die Saudi Pro League wäre eine Option. Diese hat der Stürmer bislang allerdings nicht in Erwägung gezogen.

Die Spur nach Chicago ist aktuell die heisseste. Final entscheiden wird sich Lewandowski nach dem Besuch und den Gesprächen vor Ort.

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