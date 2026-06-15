Robert Lewandowski ist nach US-Reise zurück in Europa und trifft Entscheidung

Robert Lewandowski ist von seiner US-Reise wieder nach Europa zurückgekehrt und trifft in Kürze eine Entscheidung über seine Zukunft.

Der 37-jährige Torjäger wurde von MLS-Klub Chicago Fire eingeladen und hat sich vor Ort umgesehen, um den Verein, der schon seit Monaten um ihn buhlt, noch näher kennenzulernen. Das Angebot liegt auf dem Tisch: Fire bietet Lewandowski laut Fabrizio Romano einen Zwei- oder Dreijahresvertrag.

Der Angreifer ist nun wieder nach Europa zurückgekehrt und wird mit seiner Familie entscheiden, ob er die Offerte aus Chicago annimmt oder sich doch anderweitig orientiert. Auch ein Verbleib in Europa oder ein Wechsel nach Saudi-Arabien sind nach wie vor möglich.

Klar ist bisher einzig, dass er den FC Barcelona nach vier ziemlich erfolgreichen Jahren verlässt. Der Ende Juni auslaufende Vertrag wird nicht mehr verlängert.