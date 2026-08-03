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Real bekommt ernsthafte Konkurrenz

Barcelona beobachtet Situation um Rodri

Autor: | Publiziert: 3 August, 2026 12:00
Barcelona beobachtet Situation um Rodri

Der FC Barcelona verfolgt laut «Cadena SER» die Situation um Rodri aufmerksam. Zwar liegen die eigentlichen Prioritäten des Klubs derzeit eher bei der Verpflichtung eines Stürmers und der Verstärkung der Abwehr, dennoch werde der Mittelfeldspieler von Manchester City im Auge behalten.

Nach neueren Informationen desselben Senders soll Rodri dem Projekt bei Barcelona durchaus zugeneigt sein. Finanziell traue sich der Klub eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro zu – ein Betrag, der jedoch weiterhin deutlich unter der Forderung von Manchester City liegt.

Zudem beschäftige sich die Vereinsführung damit, wie sich das Gehalt des 30-Jährigen mit Blick auf das Financial Fair Play der La Liga einordnen liesse.

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