Dortmund holt griechisches Toptalent Karetsas

Borussia Dortmund hat den griechischen Nationalspieler Konstantinos Karetsas verpflichtet. Der 18 Jahre alte Offensivspieler unterschreibt bei den Schwarzgelben einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031.

Geschäftsführer Sport Lars Ricken zeigte sich erfreut darüber, dass sich Karetsas trotz seines jungen Alters bereits für seine Fähigkeiten empfohlen habe und von Beginn der Gespräche an Interesse am BVB erkennen liess.

Man sehe in ihm zudem noch weiteres Entwicklungspotenzial, das gemeinsam gehoben werden solle. Sportdirektor Ole Book hob vor allem Karetsas‘ Kreativität und Spielintelligenz hervor sowie seine technische Klasse und seine Fähigkeit, auch auf engem Raum im letzten Drittel schnelle Lösungen zu finden.

Karetsas wechselt vom belgischen Erstligisten KRC Genk nach Dortmund. In der abgelaufenen Saison der Jupiler Pro League kam er auf 34 Einsätze und bereitete elf Tore vor. In der Europa League, in der Genk das Achtelfinale erreichte, stand er elfmal auf dem Platz und war an sieben Toren direkt beteiligt (zwei Tore, fünf Vorlagen). Sein Debüt für die griechische Nationalmannschaft feierte er im März 2025; seither kommt er auf zehn Länderspiele mit drei Toren und einer Vorlage.