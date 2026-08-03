Bologna interessiert an Sabitzer

Der FC Bologna unter Trainer Domenico Tedesco hat offenbar Interesse an Marcel Sabitzer. Ein Wechsel des 32-jährigen österreichischen Mittelfeldspielers gilt zwar als schwierig, aber nicht als ausgeschlossen.

Für Bewegung könnte sorgen, dass Sabitzer in den vergangenen beiden Spielzeiten bei Borussia Dortmund keine durchgehende Stammkraft war und sich im Mittelfeld großer Konkurrenz gegenübersieht.

Der Vertrag des Österreichers in Dortmund läuft im kommenden Sommer aus, eine Verlängerung soll der BVB derzeit nicht planen. Sabitzer bringt es auf 102 Länderspiele und 27 Tore für Österreich, sein aktueller Marktwert wird von Transfermarkt mit 6 Millionen Euro angegeben.