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Wäre die vierte Amtszeit

Louis van Gaal als Kandidat für Bondscoach der Niederlande

Autor: | Publiziert: 3 August, 2026 16:22
Louis van Gaal als Kandidat für Bondscoach der Niederlande

Louis van Gaal wird als neuer Bondscoach der Niederlande gehandelt. Der 74-jährige ehemalige Trainer des FC Bayern München soll laut Medienberichten bereit sein, die „Elftal» zum vierten Mal zu übernehmen.

Die Suche nach einem neuen Nationaltrainer der Niederlande zieht sich weiter hin. Mehr als einen Monat nach dem WM-Aus der Elftal in der ersten K.o.-Runde gegen Marokko ist die Trainerfrage noch immer offen.

Der niederländische Fußball-Verband KNVB steht unter wachsendem Druck, einen Nachfolger für Ronald Koeman zu finden, dessen Vertrag nach der WM 2026 auslief. Der Wunschkandidat Arne Slot hat dem Verband eine Absage erteilt. Der ehemalige Liverpool-Coach möchte seine Karriere auf Vereinsebene fortsetzen und wartet auf neue Angebote aus Europa.

„Ich möchte weiterhin im europäischen Vereinsfußball aktiv bleiben», sagte Slot gegenüber „De Telegraaf». Damit ist der 47-Jährige, der nach einer enttäuschenden Saison bei Liverpool gegangen war, aus dem Rennen für den Posten.

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